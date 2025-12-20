Скидки
«Реал Сосьедад» объявил о назначении Пеллегрино Матараццо на пост главного тренера

Комментарии

Итальянский тренер Пеллегрино Матараццо возглавил «Реал Сосьедад» из испанской Ла Лиги. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети Х.

Ранее специалист работал только в Германии. В его послужном списке есть такие команды как «Нюрнберг», «Хоффенхайм» и «Штутгарт».

«Реал Сосьедад» с 17 очками находится на 16-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства. В активе команды четыре победы, пять ничьих и восемь поражений при 21 забитом мяче и 25 пропущенных. Ранее команду возглавлял Серхио Франсиско.

В составе «Реала Сосьедад» с лета 2023 года выступает российский атакующий полузащитник Арсен Захарян.

