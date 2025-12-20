«Реал» — «Севилья»: Беллингем открыл счёт на 38-й минуте
В эти минуты проходит матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Севилья». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания). «Реал» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Испания — Примера . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
2-й тайм
1 : 0
Севилья
Севилья
1:0 Беллингем – 38'
Удаления: нет / Маркан – 68'
Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем открыл счёт в матче на 38-й минуте.
После 17 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Севилья» заработала 20 очков после 16 матчей и располагается на 10-й строчке.
В предыдущем туре мадридский «Реал» победил на выезде «Алавес» со счётом 2:1, а «Севилья» на домашнем стадионе переиграла «Овьедо» (4:0).
