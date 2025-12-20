Скидки
Зоран Тошич прокомментировал вероятность своей работы в ЦСКА
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался по поводу перспективы работать в армейском клубе.

«Я в декабре получу лицензию. Конечно ЦСКА самая главная команда в моей жизни, было бы большой честью, если бы получил шанс работать в клубе в любом качестве. Пока не общался с руководством, но, конечно, думаю в этом направлении», — заявил Тошич в интервью пресс-службе армейцев.

Зоран Тошич выступал за ЦСКА с 2010-го по 2017-го. В составе армейского клуба полузащитник трижды выигрывал чемпионат России, дважды Кубок и Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне после 18 сыгранных матчей в Мир Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

