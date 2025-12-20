Скидки
Вандея Фонтене — ПСЖ. Прямая трансляция
23:00 Мск
Футбол

Милан Гаич — о желании остаться в ЦСКА: у меня ещё много дел в клубе

Сербский защитник московского ЦСКА Милан Гаич высказался о своих перспективах в клубе, а также назвал самый важный для себя гол за красно-синих.

«Надеюсь, что останусь тут надолго. Семья тоже адаптировалась. Это тоже была одна из причин, почему я остался в ЦСКА. У меня ещё много дел в клубе. Уже выигрывал Кубок и Суперкубок, осталась последняя цель.

Самый важный гол для меня — это гол «Локомотиву» на групповом этапе Кубка России. Не знаю почему, было много эмоций, поэтому я точно не забуду этот гол», — заявил Гаич в интервью пресс-службе армейцев.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гаич – 31'     1:1 Батраков – 67'     2:1 Глебов – 79'    

Гаич перешёл в ЦСКА из «Црвены Звезды» летом 2022 года. В нынешнем сезоне футболист провёл за красно-синих 17 матчей в Мир Российской Премьер-Лиге, в которых забил один мяч. Также на счету защитника шесть матчей в Кубке России, в которых он отметился одним голом.

