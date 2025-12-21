«Арсенал» одолел «Эвертон» и сохранил первое место в турнирной таблице АПЛ

Окончен матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Эвертон» (Ливерпуль) и «Арсенал» (Лондон). Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Хилл Дикинсон» (Ливерпуль). В качестве главного арбитра выступил Сэмюэл Барротт.

На 27-й минуте Виктор Дьёкереш реализовал пенальти и обеспечил лондонцам победу в этой встрече.

После этой игры «Эвертон» с 24 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Арсенал» с 39 очками возглавляет турнирную таблицу.

В следующем туре «павлины» 28 декабря павлины в гостях встретятся с «Сандерлендом», «канониры» 27 декабря примут на своём поле «Брайтон энд Хоув Альбион».