Вандея Фонтене — ПСЖ. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Эвертон — Арсенал, результат матча 20 декабря 2025, счёт 0:1, 17-й тур АПЛ 2025/2026

«Арсенал» одолел «Эвертон» и сохранил первое место в турнирной таблице АПЛ
Окончен матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Эвертон» (Ливерпуль) и «Арсенал» (Лондон). Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Хилл Дикинсон» (Ливерпуль). В качестве главного арбитра выступил Сэмюэл Барротт.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Дьёкереш – 27'    

На 27-й минуте Виктор Дьёкереш реализовал пенальти и обеспечил лондонцам победу в этой встрече.

После этой игры «Эвертон» с 24 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Арсенал» с 39 очками возглавляет турнирную таблицу.

В следующем туре «павлины» 28 декабря павлины в гостях встретятся с «Сандерлендом», «канониры» 27 декабря примут на своём поле «Брайтон энд Хоув Альбион».

Календарь английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Новости. Футбол
Новости. Футбол

