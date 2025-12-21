Скидки
Главная Футбол Новости

«Ювентус» — «Рома»: Луа Опенда забил второй гол «зебр» на 70-й минуте

«Ювентус» — «Рома»: Луа Опенда забил второй гол «зебр» на 70-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч 16-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречаются «Ювентус» и «Рома». Игра проходит на стадионе «Альянц» (Турин). В качестве главного арбитра выступает Симоне Содза. Счёт в матче 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 16-й тур
20 декабря 2025, суббота. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
2-й тайм
2 : 1
Рома
Рим
1:0 Консейсау – 44'     2:0 Опенда – 70'     2:1 Бальданци – 75'    

Форвард Луа Опенда забил второй гол «зебр» на 70-й минуте. Ранее счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Шику Консейсау на 44-й минуте.

После 15 туров «Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. В активе туринцев 26 набранных очков. Отставание от лидирующего «Интера» составляет семь очков. «Рома» с 30 очками располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы.

В минувшем туре «Ювентус» одержал победу над «Болоньей» (1:0), а «Рома» обыграла «Комо» (1:0).

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
