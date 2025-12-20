«Отделались лёгким испугом». Комментатор Елагин — о «Ливерпуле» в матче с «Тоттенхэмом»

Российский комментатор Александр Елагин поделился впечатлениями от матча 17-го тура АПЛ между «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем» (1:2).

«Футбольная сеча при «Тоттенхэме»! Эффектное название для блокбастера категории В – не иначе. После сонных 45 минут, когда казалось, что всё закончится дежурной победой «Ливерпуля», началась настоящая битва по всему зелёному прямоугольнику, где тон задавали представители Южной Америки. Они в этом смысле большие мастера. И в футболе, и по зуботычинам.

Правда, чтобы разбудить зверя понадобился фол субтильного Хави Симонса, который по иронии судьбы «промассировал» шипами своих бутс икроножную мышцу партнёра по сборной Нидерландов и одновременно капитана «оранжевых» и «красных» Вирджила ван Дейка. И вот тут началось…

«Тоттенхэм» вспыхнул, видимо вспомнив, что клуб имеет глубокие исторические корни, простирающиеся вглубь веков, напоминающие о подвигах безбашенного барона Нортумберлендского.

Тут же возникает вопрос: что нужно сделать, чтобы «Тоттенхэм» зажигался с первых минут, а не вследствие двух удалений?

«Ливерпуль» чуть было не упустил победу, играя против девяти «очумелых» «сорвиголов». Главное – взяты три очка. Чемпионы отделались лёгким (?) испугом, синяками и разбитыми губами. Этот визит они надолго запомнят», – написал Елагин в своём телеграм-канале.