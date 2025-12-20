Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Вандея Фонтене — ПСЖ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Отделались лёгким испугом». Комментатор Елагин — о «Ливерпуле» в матче с «Тоттенхэмом»

«Отделались лёгким испугом». Комментатор Елагин — о «Ливерпуле» в матче с «Тоттенхэмом»
Комментарии

Российский комментатор Александр Елагин поделился впечатлениями от матча 17-го тура АПЛ между «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем» (1:2).

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Исак – 56'     0:2 Экитике – 66'     1:2 Ришарлисон – 83'    
Удаления: Симонс – 33', Ромеро – 90+3' / нет

«Футбольная сеча при «Тоттенхэме»! Эффектное название для блокбастера категории В – не иначе. После сонных 45 минут, когда казалось, что всё закончится дежурной победой «Ливерпуля», началась настоящая битва по всему зелёному прямоугольнику, где тон задавали представители Южной Америки. Они в этом смысле большие мастера. И в футболе, и по зуботычинам.

Правда, чтобы разбудить зверя понадобился фол субтильного Хави Симонса, который по иронии судьбы «промассировал» шипами своих бутс икроножную мышцу партнёра по сборной Нидерландов и одновременно капитана «оранжевых» и «красных» Вирджила ван Дейка. И вот тут началось…

«Тоттенхэм» вспыхнул, видимо вспомнив, что клуб имеет глубокие исторические корни, простирающиеся вглубь веков, напоминающие о подвигах безбашенного барона Нортумберлендского.

Тут же возникает вопрос: что нужно сделать, чтобы «Тоттенхэм» зажигался с первых минут, а не вследствие двух удалений?

«Ливерпуль» чуть было не упустил победу, играя против девяти «очумелых» «сорвиголов». Главное – взяты три очка. Чемпионы отделались лёгким (?) испугом, синяками и разбитыми губами. Этот визит они надолго запомнят», – написал Елагин в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
«Ливерпуль» в большинстве переиграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ, Исак получил травму
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android