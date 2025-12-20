Скидки
«Капитан, лидер, настоящая «десятка». Игрок сборной Колумбии Диас — о Хамесе Родригесе

Комментарии

Нападающий «Баварии» и сборной Колумбии Луис Диас высказался о важности полузащитника Хамеса Родригеса для национальной команды.

«Он наш капитан и наш лидер. Каждый раз, когда Хамес надевает футболку сборной Колумбии, он перевоплощается. Хамес всегда отдаёт все силы ради национальной команды, мы на него ориентируемся. А ещё он сейчас в том возрасте, когда может проще относиться к вещам и наслаждаться жизнью. Не знаю, как долго он ещё будет играть, я лишь хочу насладиться его выступлениями! Желаю, чтобы он всегда играл за сборную. Для нашей национальной команды, для нашего народа Хамес — настоящая «десятка». Капитан. Он — наше всё», — приводит слова Диаса The Guardian.

