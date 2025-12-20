Скидки
Вандея Фонтене — ПСЖ. Прямая трансляция
Данил Круговой поздравил болельщиков ЦСКА с наступающим Новым годом

Комментарии

Футболист московского ЦСКА Данил Круговой поздравил болельщиков армейцев с наступающим Новым годом.

«Спасибо, что поддерживаете нас до последней минуты каждого матча. Порой только благодаря вам мы переворачивали ход игры в концовке. Пусть будущий год будет ещё лучшего предыдущего!» – приводит слова Кругового телеграм-канал ЦСКА.

В 2025 году Круговой в составе армейцев занял третье место в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025, а также выиграл Кубок и Суперкубок России.

ЦСКА завершил первую часть сезона РПЛ на четвёртом месте в турнирной таблице. В активе подопечных Фабио Челестини 36 очков в 18 играх. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Краснодара» составляет четыре очка.

