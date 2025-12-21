«Реал» — «Севилья»: защитник гостей Маркан удалён с поля на 68-й минуте

В эти минуты проходит матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Севилья». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания). «Реал» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Защитник «Севильи» Маркан получил вторую жёлтую карточку на 68-й минуте и был удалён с поля. Ранее счёт в матче открыл полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем на 38-й минуте.

После 17 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Севилья» заработала 20 очков после 16 матчей и располагается на 10-й строчке.

В предыдущем туре мадридский «Реал» победил на выезде «Алавес» со счётом 2:1, а «Севилья» на домашнем стадионе переиграла «Овьедо» (4:0).