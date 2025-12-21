«ПСЖ» разгромил «Вандея Фонтене» в 1/32 финала Кубка Франции

Завершился матч 1/32 финала Кубка Франции, в котором встречались «ПСЖ» и представитель пятого французского дивизиона «Вандея Фонтене». Команды играли на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» (Нант, Франция). Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Жереми Стина (Шартр). Победу со счётом 4:0 праздновали футболисты гостей.

Первый мяч в матче забил нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ на 25-й минуте. На 34-й минуте нападающий Усман Дембеле удвоил преимущество гостей, реализовав пенальти. На 53-й минуте Гонсалу Рамуш отправил третий мяч в ворота хозяев, а через пять минут футболист оформил дубль.

Парижский клуб начал своё выступление в Кубке Франции сезона-2025/2026 со стадии 1/32 финала. Клуб «Вандея Фонтене» в третьем раунде турнира одержал победу над «Шатору» со счётом 4:1.