Главная Футбол Новости

Вандея Фонтене — ПСЖ, результат матча 20 декабря 2025, счёт 4:0, 1/32 финала Кубка Франции 2025-2026

«ПСЖ» разгромил «Вандея Фонтене» в 1/32 финала Кубка Франции
Комментарии

Завершился матч 1/32 финала Кубка Франции, в котором встречались «ПСЖ» и представитель пятого французского дивизиона «Вандея Фонтене». Команды играли на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» (Нант, Франция). Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Жереми Стина (Шартр). Победу со счётом 4:0 праздновали футболисты гостей.

Кубок Франции . 1/32 финала
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Вандея Фонтене
Фонтене-ле-Конт
Окончен
0 : 4
ПСЖ
Париж
0:1 Дуэ – 25'     0:2 Дембеле – 34'     0:3 Рамуш – 53'     0:4 Рамуш – 58'    

Первый мяч в матче забил нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ на 25-й минуте. На 34-й минуте нападающий Усман Дембеле удвоил преимущество гостей, реализовав пенальти. На 53-й минуте Гонсалу Рамуш отправил третий мяч в ворота хозяев, а через пять минут футболист оформил дубль.

Парижский клуб начал своё выступление в Кубке Франции сезона-2025/2026 со стадии 1/32 финала. Клуб «Вандея Фонтене» в третьем раунде турнира одержал победу над «Шатору» со счётом 4:1.

Календарь матчей Кубка Франции сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Франции сезона-2025/2026
