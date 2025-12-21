«Мне нужны голы». Экитике — о победе «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом»

Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике высказался о победе своей команды в матче 17-го тура английской Премьер-лиги над «Тоттенхэмом» (2:1).

«Это лучшее чувство для нападающего. Мне нужны голы. Самое важное — победа и игра с уверенностью, и, конечно же, если я могу помочь команде голами. Это был не лучший наш матч, сложный матч, однако мы контролировали игру.

В конце второго тайма было сложно, потому что они давили и забили гол. Мы сохранили результат и возвращаемся в Ливерпуль с победой, а это самое важное. Никогда не бывает легче играть против 10 человек. Они играют дома, болельщики подбадривают их, у них больше энергии. Это усложняет игру, поэтому нужно играть умно и бороться за каждый мяч», — приводит слова Экитике официальный сайт клуба.

В этом матче Экитике забил второй мяч своей команды, отличившись на 66-й минуте.

После 17 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» располагается на 13-й строчке, у команды 22 очка.