Тренер «Ньюкасл Юнайтед» Хау поделился мнением о ничьей в матче с «Челси»

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау высказался о ничьей в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (2:2).

«Результат сложно принять, ведь сегодня мы так хорошо сыграли, особенно в первом тайме. Сочувствую парням, ведь не смогли победить. Первый тайм послужил напоминанием того, насколько сильными можем быть. В плане физической формы мы были хороши, в прессинге тоже отыграли просто замечательно, мы представляли реальную угрозу. Это в очередной раз показывает, что наша команда становится лучше. Нам нужно прибавлять», — сказал Хау в интервью для BBC.

На данный момент «Ньюкасл Юнайтед» с 23 очками находится на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ, «Челси» с 29 очками располагается на четвёртой строчке.