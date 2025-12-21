Тренер «Ньюкасл Юнайтед» Хау поделился мнением о ничьей в матче с «Челси»
Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау высказался о ничьей в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (2:2).
Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 15:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 2
Челси
Лондон
1:0 Вольтемаде – 4' 2:0 Вольтемаде – 20' 2:1 Джеймс – 49' 2:2 Педро – 66'
«Результат сложно принять, ведь сегодня мы так хорошо сыграли, особенно в первом тайме. Сочувствую парням, ведь не смогли победить. Первый тайм послужил напоминанием того, насколько сильными можем быть. В плане физической формы мы были хороши, в прессинге тоже отыграли просто замечательно, мы представляли реальную угрозу. Это в очередной раз показывает, что наша команда становится лучше. Нам нужно прибавлять», — сказал Хау в интервью для BBC.
На данный момент «Ньюкасл Юнайтед» с 23 очками находится на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ, «Челси» с 29 очками располагается на четвёртой строчке.
Комментарии
