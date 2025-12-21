«Ювентус» — «Рома»: Томмазо Бальданци сократил отставание гостей на 76-й минуте

В эти минуты идёт матч 16-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречаются «Ювентус» и «Рома». Игра проходит на стадионе «Альянц» (Турин). В качестве главного арбитра выступает Симоне Содза. Счёт в матче 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Полузащитник «Ромы» Томмазо Бальданци забил гол на 76-й минуте. Ранее счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Шику Консейсау на 44-й минуте. Форвард Луа Опенда забил второй гол «зебр» на 70-й минуте.

После 15 туров «Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. В активе туринцев 26 набранных очков. Отставание от лидирующего «Интера» составляет семь очков. «Рома» с 30 очками располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы.

В минувшем туре «Ювентус» одержал победу над «Болоньей» (1:0), а «Рома» обыграла «Комо» (1:0).