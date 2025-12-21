«Ювентус» на своём поле обыграл «Рому» в 16-м туре Серии А

Завершился матч 16-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Ювентус» и «Рома». Игра проходила на стадионе «Альянц» (Турин). В качестве главного арбитра выступил Симоне Содза. Встреча закончилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл нападающий «Ювентуса» Шику Консейсау на 44-й минуте. Форвард Луа Опенда забил второй гол «зебр» на 70-й минуте. Полузащитник «Ромы» Томмазо Бальданци на 76-й минуте сократил отставание своей команды.

После 16 матчей «Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. В активе туринцев 29 набранных очков. Отставание от лидирующего «Интера» составляет четыре очка, но чёрно-синие имеют игру в запасе. «Рома» с 30 очками располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре «Ювентус» сыграет с «Пизой» (27 декабря), а «Рома» встретится «Дженоа» (29 декабря).