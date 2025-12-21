Скидки
Вандея Фонтене — ПСЖ. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Футбол Новости

Ювентус — Рома, результат матча 20 декабря 2025, счет 2:1, 16-й тур Серии А 2025/2026

«Ювентус» на своём поле обыграл «Рому» в 16-м туре Серии А
Завершился матч 16-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Ювентус» и «Рома». Игра проходила на стадионе «Альянц» (Турин). В качестве главного арбитра выступил Симоне Содза. Встреча закончилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

Италия — Серия А . 16-й тур
20 декабря 2025, суббота. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 1
Рома
Рим
1:0 Консейсау – 44'     2:0 Опенда – 70'     2:1 Бальданци – 75'    

Счёт в матче открыл нападающий «Ювентуса» Шику Консейсау на 44-й минуте. Форвард Луа Опенда забил второй гол «зебр» на 70-й минуте. Полузащитник «Ромы» Томмазо Бальданци на 76-й минуте сократил отставание своей команды.

После 16 матчей «Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. В активе туринцев 29 набранных очков. Отставание от лидирующего «Интера» составляет четыре очка, но чёрно-синие имеют игру в запасе. «Рома» с 30 очками располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре «Ювентус» сыграет с «Пизой» (27 декабря), а «Рома» встретится «Дженоа» (29 декабря).

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
