«Вулверхэмптон» повторил антирекорд английского профессионального футбола
«Вулверхэмптон» со счётом 0:2 уступил «Брентфорду» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, в активе «волков» лишь два очка после 17 проведённых игр в рамках нынешнего чемпионата Англии, что является повторением антирекорда английского профессионального футбола по набранным очкам на этом отрезке. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.
Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
0 : 2
Брентфорд
Лондон
0:1 Льюис-Поттер – 63' 0:2 Льюис-Поттер – 83'
Ранее подобным показателем отличились «Ньюпорт Каунти», выступавший в 1970 году в четвёртом дивизионе, а также «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ сезона-2020/2021.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги на счету «Вулверхэмптона» нет ни одной победы, две ничьих и 15 поражений.
