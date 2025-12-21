«Вулверхэмптон» повторил антирекорд английского профессионального футбола

«Вулверхэмптон» со счётом 0:2 уступил «Брентфорду» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, в активе «волков» лишь два очка после 17 проведённых игр в рамках нынешнего чемпионата Англии, что является повторением антирекорда английского профессионального футбола по набранным очкам на этом отрезке. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Ранее подобным показателем отличились «Ньюпорт Каунти», выступавший в 1970 году в четвёртом дивизионе, а также «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ сезона-2020/2021.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги на счету «Вулверхэмптона» нет ни одной победы, две ничьих и 15 поражений.