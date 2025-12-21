Скидки
Главная Футбол Новости

«Топ-матч отдать на ровном месте». Брат Захаряна — о встрече «Реала Сосьедад» c «Леванте»

Давид Захарян, брат полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, раскритиковал игру команды в матче 17-го тура испанской Ла Лиги с «Леванте», которая завершилась со счетом 1:1. «Реал Сосьедад» упустил победу в добавленное ко второму тайму время.

Испания — Примера . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 18:15 МСК
Леванте
Валенсия
Окончен
1 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Кубо – 45+1'     1:1 Де Ла Фуэнте – 90+4'    

«Как сильно. Топ-матч отдать на ровном месте, это нужно уметь. В тяжёлой игре менять двух лидеров на двух молодых — это ошибка. Арсен вышел супер, жаль, момента не было. Посмотрим, что будет после Нового года с новым главным тренером», — написал Давид Захарян в своём телеграм‑канале.

Российский полузащитник Арсен Захарян вышел на поле на 70‑й минуте и не отметился результативными действиями.

После 17 матчей чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал 17 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. «Леванте» заработал 10 очков после 16 матчей и располагается на последней, 20-й строчке. В следующем туре «Реал Сосьедад» встретится с мадридским «Атлетико» в домашнем матче 4 января, а «Леванте» в этот же день сыграет на выезде с «Севильей».

Официально
«Реал Сосьедад» объявил о назначении Пеллегрино Матараццо на пост главного тренера
