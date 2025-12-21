«Реал» — «Севилья»: Мбаппе удвоил преимущество хозяев на 86-й минуте

В эти минуты проходит матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Севилья». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания). «Реал» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нападающий Килиан Мбаппе удвоил преимущество хозяев на 86-й минуте, реализовав пенальти. Ранее счёт в матче открыл полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем. На 68-й минуте гости остались в меньшинстве. За вторую жёлтую карточку с поля был удалён защитник «Севильи» Маркан.

После 17 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Севилья» заработала 20 очков после 16 матчей и располагается на 10-й строчке.

В предыдущем туре мадридский «Реал» победил на выезде «Алавес» со счётом 2:1, а «Севилья» на домашнем стадионе переиграла «Овьедо» (4:0).