Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Вандея Фонтене — ПСЖ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» — «Севилья»: Мбаппе удвоил преимущество хозяев на 86-й минуте

«Реал» — «Севилья»: Мбаппе удвоил преимущество хозяев на 86-й минуте
Комментарии

В эти минуты проходит матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Севилья». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания). «Реал» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Севилья
Севилья
1:0 Беллингем – 38'     2:0 Мбаппе – 86'    
Удаления: нет / Маркан – 68'

Нападающий Килиан Мбаппе удвоил преимущество хозяев на 86-й минуте, реализовав пенальти. Ранее счёт в матче открыл полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем. На 68-й минуте гости остались в меньшинстве. За вторую жёлтую карточку с поля был удалён защитник «Севильи» Маркан.

После 17 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Севилья» заработала 20 очков после 16 матчей и располагается на 10-й строчке.

В предыдущем туре мадридский «Реал» победил на выезде «Алавес» со счётом 2:1, а «Севилья» на домашнем стадионе переиграла «Овьедо» (4:0).

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Реал» — «Севилья»: защитник гостей Маркан удалён с поля на 68-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android