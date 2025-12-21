Мадридский «Реал» в большинстве победил «Севилью» в матче 17-го тура Ла Лиги

Завершился матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридский «Реал» и «Севилья». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания). Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты хозяев.

Первый мяч в матче забил полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем на 38-й минуте. На 68-й минуте гости остались в меньшинстве: за вторую жёлтую карточку с поля был удалён защитник «Севильи» Маркан. Нападающий Килиан Мбаппе удвоил преимущество хозяев на 86-й минуте, реализовав пенальти и тем самым установив окончательный счёт матча.

После 18 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Севилья» заработала 20 очков после 17 матчей и располагается на 10-й строчке.

В следующем туре мадридский «Реал» на своём поле сыграет с «Бетисом» 4 января, а «Севилья» в этот же день проведёт домашний матч с «Леванте».