«Тоттенхэм» установил личный антирекорд в АПЛ после матча с «Ливерпулем»

«Тоттенхэм» впервые в истории АПЛ проиграл 11 домашних матчей за календарный год. В 2025 году на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» они набрали всего 15 очков из 54 возможных, сообщает Squawka в социальной сети X.

В матче 17-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» проиграл «Ливерпулю» со счётом 1:2. За последние восемь игр в АПЛ команда потерпела пять поражений, дважды сыграла вничью и одержала одну победу.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 22 очка. В следующем туре команда встретится с «Кристал Пэлас». Матч состоится 28 декабря.