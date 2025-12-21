Килиан Мбаппе повторил рекорд Криштиану Роналду в «Реале» всех времён

Французский нападающий Килиан Мбаппе забил свой 59-й гол за «Реал» в 2025 году. Футболист отметился забитым голом в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (2:0).
Таким образом, Мбаппе повторил рекорд легендарного форварда Криштиану Роналду по голам за «Реал» за календарный год. В 2013 году португалец забил 59 голов.
В 2025 году «Реал» более не сыграет ни в одном матче и уйдёт на рождественскую паузу после встречи с андалусийцами, поэтому превзойти достижение звёздного португальца у Килиана в этом году не получится.
Мбаппе выступает за «Реал» с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. В нынешнем сезоне француз принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 30 голов и четыре результативные передачи.
Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века:
