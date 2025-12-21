Семшов отреагировал на победу «Ювентуса» в матче с «Ромой»

Экс-полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов высказался о победе «Ювентуса» в матче 16-го тура итальянской Серии А с «Ромой» (2:1).
«Ювентусу» победа была нужнее, чем римлянам. Туринцы подтягиваются к группе лидеров чемпионата. Теперь отрыв небольшой, и отставание «Ювентуса» уже не выглядит безнадёжным. Троица лидеров допускает осечки, а «Ювентус» знает, как бороться за скудетто. Туринцы ещё навяжут борьбу», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».
После 16 матчей «Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. В активе туринцев 29 набранных очков. Отставание от лидирующего «Интера» составляет четыре очка, но чёрно-синие имеют игру в запасе. «Рома» с 30 очками располагается на четвёртой строчке.
