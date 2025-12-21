Скидки
Семшов отреагировал на победу «Ювентуса» в матче с «Ромой»

Экс-полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов высказался о победе «Ювентуса» в матче 16-го тура итальянской Серии А с «Ромой» (2:1).

Италия — Серия А . 16-й тур
20 декабря 2025, суббота. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 1
Рома
Рим
1:0 Консейсау – 44'     2:0 Опенда – 70'     2:1 Бальданци – 75'    

«Ювентусу» победа была нужнее, чем римлянам. Туринцы подтягиваются к группе лидеров чемпионата. Теперь отрыв небольшой, и отставание «Ювентуса» уже не выглядит безнадёжным. Троица лидеров допускает осечки, а «Ювентус» знает, как бороться за скудетто. Туринцы ещё навяжут борьбу», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

После 16 матчей «Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. В активе туринцев 29 набранных очков. Отставание от лидирующего «Интера» составляет четыре очка, но чёрно-синие имеют игру в запасе. «Рома» с 30 очками располагается на четвёртой строчке.

«Ювентус» на своём поле обыграл «Рому» в 16-м туре Серии А

Победители футбольных турниров-2025:

