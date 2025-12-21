«Нехороший знак». Тренер «Ливерпуля» Слот — о травме Исака во время забитого им гола

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал ситуацию с травмой форварда команды Александера Исака в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (2:1). Напомним, на 57-й минуте швед открыл счёт в этой игре и вывел мерсисайдцев вперёд. Во время взятия ворот швед получил травму.

«По поводу травмы Исака… У меня по нему нет новостей, но если игрок забил, затем получил травму и не возвращается на поле и даже не пытается вернуться, — это обычно нехороший знак. В то же время Конор Брэдли, например, пытался вернуться, но мне всё равно пришлось заменить его, потому что он не смог продолжать. Больше ничего сказать не могу — это просто интуиция. С медицинской точки зрения ничего не могу добавить», — приводит слова Слота официальный сайт мерсисайдцев.

На данный момент Исак провёл 16 матчей за «Ливерпуль», в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

