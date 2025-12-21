Скидки
«Нехороший знак». Тренер «Ливерпуля» Слот — о травме Исака во время забитого им гола

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал ситуацию с травмой форварда команды Александера Исака в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (2:1). Напомним, на 57-й минуте швед открыл счёт в этой игре и вывел мерсисайдцев вперёд. Во время взятия ворот швед получил травму.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Исак – 56'     0:2 Экитике – 66'     1:2 Ришарлисон – 83'    
Удаления: Симонс – 33', Ромеро – 90+3' / нет

«По поводу травмы Исака… У меня по нему нет новостей, но если игрок забил, затем получил травму и не возвращается на поле и даже не пытается вернуться, — это обычно нехороший знак. В то же время Конор Брэдли, например, пытался вернуться, но мне всё равно пришлось заменить его, потому что он не смог продолжать. Больше ничего сказать не могу — это просто интуиция. С медицинской точки зрения ничего не могу добавить», — приводит слова Слота официальный сайт мерсисайдцев.

На данный момент Исак провёл 16 матчей за «Ливерпуль», в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

«Ливерпуль» в большинстве переиграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ, Исак получил травму

Самые опасные травмы в футболе:

