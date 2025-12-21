Скидки
Сын Карло Анчелотти может возглавить «Реал»

Комментарии

Давиде Анчелотти, сын Карло Анчелотти, может сменить Хаби Алонсо на посту главного тренера «Реала», сообщает Sport.es.

По данным источника, уход Давиде Анчелотти из «Ботафого» может быть связан с возможным увольнением Хаби Алонсо, которому не удалось реализовать свой стиль игры в «Реале».

Анчелотти-младший покинул «Ботафого» 18 декабря. Вместе с итальянцем, возглавлявшим команду с июля 2025 года, её покинули тренер по физической подготовке Лука Герра, а также его помощники Луис Тевенет и Эндрю Манган.

Отметим, Карло Анчелотти также возглавлял «Реал». Он покинул клуб в 2025 году и возглавил национальную команду Бразилии.

«Остаются серьёзные сомнения». The Athletic — о положении Алонсо в «Реале»
