Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Винисиус убрал фото профиля с футболкой «Реала» в соцсети после замены в матче Ла Лиги

Винисиус убрал фото профиля с футболкой «Реала» в соцсети после замены в матче Ла Лиги
Комментарии

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор сменил фотографию профиля в популярной соцсети после матча 17-го тура Ла Лиги с «Севильей» (2:0). Бразилец провёл на поле 83 минуты и был заменён, завершив встречу без голов.

Испания — Примера . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Севилья
Севилья
1:0 Беллингем – 38'     2:0 Мбаппе – 86'    
Удаления: нет / Маркан – 68'

После матча бразилец убрал фото, на котором держит футболку «Реала», и поставил снимок в форме сборной. Кроме того, Винисиус опубликовал отдельным постом кадр с недавно завершившегося матча «Реала», сопроводив его многоточием.

Фото: Соцсети Винисиуса Жуниора

Отметим, Винисиус не забивал голов с первой половины октября. В активе 25-летнего бразильца пять голов и восемь результативных передач в 23 матчах во всех турнирах.

Материалы по теме
Килиан Мбаппе повторил рекорд Криштиану Роналду в «Реале» всех времён

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android