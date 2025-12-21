Винисиус убрал фото профиля с футболкой «Реала» в соцсети после замены в матче Ла Лиги

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор сменил фотографию профиля в популярной соцсети после матча 17-го тура Ла Лиги с «Севильей» (2:0). Бразилец провёл на поле 83 минуты и был заменён, завершив встречу без голов.

После матча бразилец убрал фото, на котором держит футболку «Реала», и поставил снимок в форме сборной. Кроме того, Винисиус опубликовал отдельным постом кадр с недавно завершившегося матча «Реала», сопроводив его многоточием.

Фото: Соцсети Винисиуса Жуниора

Отметим, Винисиус не забивал голов с первой половины октября. В активе 25-летнего бразильца пять голов и восемь результативных передач в 23 матчах во всех турнирах.

