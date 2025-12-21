Винисиус убрал фото профиля с футболкой «Реала» в соцсети после замены в матче Ла Лиги
Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор сменил фотографию профиля в популярной соцсети после матча 17-го тура Ла Лиги с «Севильей» (2:0). Бразилец провёл на поле 83 минуты и был заменён, завершив встречу без голов.
Испания — Примера . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Севилья
Севилья
1:0 Беллингем – 38' 2:0 Мбаппе – 86'
Удаления: нет / Маркан – 68'
После матча бразилец убрал фото, на котором держит футболку «Реала», и поставил снимок в форме сборной. Кроме того, Винисиус опубликовал отдельным постом кадр с недавно завершившегося матча «Реала», сопроводив его многоточием.
Фото: Соцсети Винисиуса Жуниора
Отметим, Винисиус не забивал голов с первой половины октября. В активе 25-летнего бразильца пять голов и восемь результативных передач в 23 матчах во всех турнирах.
