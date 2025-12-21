Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе обратился к Роналду после того, как повторил его рекорд в «Реале»

Мбаппе обратился к Роналду после того, как повторил его рекорд в «Реале»
Комментарии

Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе высказался о звёздном форварде «Аль-Насра», легенде мадридского гранда Криштиану Роналду, чей рекорд по числу голов за календарный год (59) повторил в составе «сливочных».

Испания — Примера . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Севилья
Севилья
1:0 Беллингем – 38'     2:0 Мбаппе – 86'    
Удаления: нет / Маркан – 68'

«Криштиану — мой друг и мой кумир. Празднование было посвящено ему. Криштиану помог мне адаптироваться здесь. Хочу передать ему свои наилучшие пожелания, с Рождеством и Новым годом. Мы много общались. Было приятно. У меня есть своё собственное празднование, но я хотел посвятить именно этот гол ему», — приводит слова Мбаппе журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Напомним, на Мбаппе забил свой 59-й гол за «Реал» в 2025 году, отметившись забитым мячом в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (2:0). Француз отпраздновал мяч с знаменитом стиле Криштиану.

Материалы по теме
Килиан Мбаппе повторил рекорд Криштиану Роналду в «Реале» всех времён

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android