Мбаппе обратился к Роналду после того, как повторил его рекорд в «Реале»

Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе высказался о звёздном форварде «Аль-Насра», легенде мадридского гранда Криштиану Роналду, чей рекорд по числу голов за календарный год (59) повторил в составе «сливочных».

«Криштиану — мой друг и мой кумир. Празднование было посвящено ему. Криштиану помог мне адаптироваться здесь. Хочу передать ему свои наилучшие пожелания, с Рождеством и Новым годом. Мы много общались. Было приятно. У меня есть своё собственное празднование, но я хотел посвятить именно этот гол ему», — приводит слова Мбаппе журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Напомним, на Мбаппе забил свой 59-й гол за «Реал» в 2025 году, отметившись забитым мячом в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (2:0). Француз отпраздновал мяч с знаменитом стиле Криштиану.

