Алонсо поддержал болельщиков, освиставших Винисиуса во время матча Ла Лиги

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо после матча 17-го тура испанской Ла Лиги с «Севильей» (2:0) ответил на вопрос журналистов о свисте фанатов в адрес нападающего Винисиуса Жуниора во время встречи.

«Свист болельщиков в адрес Винисиуса? Фанаты — суверенны и имеют полное право выражать своё мнение свободно. Это был тяжёлый матч из‑за того, как у нас всё шло. Есть моменты, которые можно улучшить, но я учитываю ситуацию команды с учётом имеющихся травм. Сейчас мы воспользуемся временем, чтобы отдохнуть и начать год сильнее. После мы не обсуждали этот вопрос», — приводит слова Алонсо официальный сайт мадридского гранда.

Отметим, бразилец провёл на поле 83 минуты и был заменён, завершив встречу без голов. Во время замены Винисиуса освистали болельщики, а после игры футболист убрал фото профиля, на котором держит футболку «Реала», и поставил снимок в форме сборной. 25-летний вингер не забивал голов с первой половины октября.

