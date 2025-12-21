Скидки
«Динамо» сделало предложение о продлении контракта спортдиректору Бувачу — источник

Руководство московского «Динамо» предложило новый контракт спортивному директору бело-голубых Желько Бувачу. Об этом сообщает издание Sport24.

По информации источника, на данный момент Бувач взял время на обдумывание предложения. Отмечается, что действующее соглашение боснийца с клубом рассчитано до лета 2026 года.

Желько работает в «Динамо» с февраля 2020 года, ранее он трудился помощником главного тренера в дортмундской «Боруссии» и английском «Ливерпуле».

По итогам первой части сезона «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 21 очко. Текущий сезон Российской Премьер-Лиги возобновится в конце февраля.

