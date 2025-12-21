Тренер мадридского «Реала» Алонсо поздравил Мбаппе с повторением рекорда Криштиану Роналду

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо после матча 17-го тура испанской Ла Лиги с «Севильей» (2:0) поздравил форварда клуба Килиана Мбаппе с повторением рекорда легендарного нападающего Криштиану Роналду.

«Игрок с такими амбициями и желанием всегда, когда он на поле, приносит пользу команде и своим товарищам по команде. Сегодня он побил исторический рекорд, установленный Криштиану Роналду. Я поздравляю его с этим и желаю ему успешно начать 2026 год», — приводит слова Алонсо официальный сайт мадридского клуба.

Килиан Мбаппе забил свой 59-й гол за «Реал» в 2025 году и повторил рекорд Криштиану Роналду 2013 года по забитым мячам за календарный год.