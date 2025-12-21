Скидки
Тренер мадридского «Реала» Алонсо поздравил Мбаппе с повторением рекорда Криштиану Роналду

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо после матча 17-го тура испанской Ла Лиги с «Севильей» (2:0) поздравил форварда клуба Килиана Мбаппе с повторением рекорда легендарного нападающего Криштиану Роналду.

Испания — Примера . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Севилья
Севилья
1:0 Беллингем – 38'     2:0 Мбаппе – 86'    
Удаления: нет / Маркан – 68'

«Игрок с такими амбициями и желанием всегда, когда он на поле, приносит пользу команде и своим товарищам по команде. Сегодня он побил исторический рекорд, установленный Криштиану Роналду. Я поздравляю его с этим и желаю ему успешно начать 2026 год», — приводит слова Алонсо официальный сайт мадридского клуба.

Килиан Мбаппе забил свой 59-й гол за «Реал» в 2025 году и повторил рекорд Криштиану Роналду 2013 года по забитым мячам за календарный год.

