«Эй, Анчелотти, помоги нам!». Неймар — о цели Бразилии на чемпионат мира

Нападающий бразильского «Сантоса» Неймар сделал громкое заявление, обозначив максимальные цели национальной команды.

«Мы сделаем всё возможное — и даже невозможное — чтобы привезти Кубок мира в Бразилию. В июле можете спросить с меня за эти слова. Эй, Анчелотти, помоги нам!», — приводит слова форварда журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

В текущем сезоне Неймар провёл за «Сантос» 28 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 11 голов и четыре результативные передачи.

Действующее трудовое соглашение нападающего с бразильским клубом рассчитано до конца текущего года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.