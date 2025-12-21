Тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался о победе над «Севильей» в Ла Лиге

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал победу над «Севильей» (2:0) в матче 17-го тура испанской Ла Лиги.

«Главной задачей была победа, хотя некоторые вещи не получились так, как мы ожидали, а другие, наоборот, стали чуть ближе к желаемому. У нас есть три очка, и после победы в Витории и сегодняшнего матча ситуация позволяет нам подходить к 2026 году с хорошими турнирными перспективами, чтобы бороться за всё. Теперь мы хотим подкрепить это тем улучшением игры, к которому стремимся», — приводит слова Алонсо официальный сайт мадридского клуба.

После 18 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице.