Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хайденхайм — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался о победе над «Севильей» в Ла Лиге

Тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался о победе над «Севильей» в Ла Лиге
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал победу над «Севильей» (2:0) в матче 17-го тура испанской Ла Лиги.

Испания — Примера . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Севилья
Севилья
1:0 Беллингем – 38'     2:0 Мбаппе – 86'    
Удаления: нет / Маркан – 68'

«Главной задачей была победа, хотя некоторые вещи не получились так, как мы ожидали, а другие, наоборот, стали чуть ближе к желаемому. У нас есть три очка, и после победы в Витории и сегодняшнего матча ситуация позволяет нам подходить к 2026 году с хорошими турнирными перспективами, чтобы бороться за всё. Теперь мы хотим подкрепить это тем улучшением игры, к которому стремимся», — приводит слова Алонсо официальный сайт мадридского клуба.

После 18 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице.

Материалы по теме
Тренер мадридского «Реала» Алонсо поздравил Мбаппе с повторением рекорда Криштиану Роналду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android