Главная Футбол Новости

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался о победе над «Ромой» в Серии А

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался о победе над «Ромой» в Серии А
Комментарии

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Ромой» (2:1) в матче 16-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026.

Италия — Серия А . 16-й тур
20 декабря 2025, суббота. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 1
Рома
Рим
1:0 Консейсау – 44'     2:0 Опенда – 70'     2:1 Бальданци – 75'    

«В первом тайме мы немного отставали от темпа наших соперников, но во втором тайме мы играли лучше, были более вовлечены в игру и имели возможность создать несколько важных моментов. Когда ты играешь против хорошо сбалансированных команд высшего уровня, без защитной поддержки, которую обеспечивали Йылдыз и Консейсау, приходится очень нелегко. Победа и одновременное изучение чего-то нового — это двойной скачок в знаниях. Именно победы придают вам уверенности и многому вас учат», — приводит слова Спаллетти официальный сайт клуба.

После 16 матчей «Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 29 очков.

