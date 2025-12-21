Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хайденхайм — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар пообещал забить гол в финале чемпионата мира — 2026 за сборную Бразилии

Неймар пообещал забить гол в финале чемпионата мира — 2026 за сборную Бразилии
Комментарии

Нападающий «Сантоса» Неймар пообещал забить гол в финале ЧМ-2026 за сборную Бразилии.

«Если мы выйдем в финал… я обещаю, что забью гол», — приводит слова форварда журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Сборная Бразилии на чемпионате мира — 2026 сыграет в группе C. Её соперниками по групповому этапу станут Марокко, Гаити и Шотландия.

В текущем сезоне Неймар провёл за «Сантос» 28 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 11 голов и четыре результативные передачи.

Действующее трудовое соглашение нападающего с бразильским клубом рассчитано до конца текущего года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Материалы по теме
«Эй, Анчелотти, помоги нам!» Неймар — о цели Бразилии на чемпионат мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android