Неймар пообещал забить гол в финале чемпионата мира — 2026 за сборную Бразилии

Нападающий «Сантоса» Неймар пообещал забить гол в финале ЧМ-2026 за сборную Бразилии.

«Если мы выйдем в финал… я обещаю, что забью гол», — приводит слова форварда журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Сборная Бразилии на чемпионате мира — 2026 сыграет в группе C. Её соперниками по групповому этапу станут Марокко, Гаити и Шотландия.

В текущем сезоне Неймар провёл за «Сантос» 28 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 11 голов и четыре результативные передачи.

Действующее трудовое соглашение нападающего с бразильским клубом рассчитано до конца текущего года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.