Главная Футбол Новости

Тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высказался о поражении от «Ювентуса» в Серии А

Тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высказался о поражении от «Ювентуса» в Серии А
Комментарии

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение от «Ювентуса» (1:2) в матче 16-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026.

Италия — Серия А . 16-й тур
20 декабря 2025, суббота. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 1
Рома
Рим
1:0 Консейсау – 44'     2:0 Опенда – 70'     2:1 Бальданци – 75'    

«У нас были все условия, чтобы создавать больше угроз. Очевидно, нам нужно было немного лучше помогать нашим нападающим. И, возможно, ближе к концу, когда у нас было много энергии, мы могли бы действовать точнее. Было непросто показать хорошую игру сегодня против такой сильной команды, как «Ювентус», учитывая, что у нас не было нескольких игроков. «Рома» может извлечь много полезного из этой игры. «Роме» нужно собрать сильную команду. У нас очень хорошая основа. Поживём — увидим. Я уверен, что у нас всё получится», — приводит слова Гасперини официальный сайт клуба.

После 16 матчей «Рома» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 30 очков.

