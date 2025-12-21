Тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высказался о поражении от «Ювентуса» в Серии А

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение от «Ювентуса» (1:2) в матче 16-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026.

«У нас были все условия, чтобы создавать больше угроз. Очевидно, нам нужно было немного лучше помогать нашим нападающим. И, возможно, ближе к концу, когда у нас было много энергии, мы могли бы действовать точнее. Было непросто показать хорошую игру сегодня против такой сильной команды, как «Ювентус», учитывая, что у нас не было нескольких игроков. «Рома» может извлечь много полезного из этой игры. «Роме» нужно собрать сильную команду. У нас очень хорошая основа. Поживём — увидим. Я уверен, что у нас всё получится», — приводит слова Гасперини официальный сайт клуба.

После 16 матчей «Рома» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 30 очков.