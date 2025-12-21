«Мы показали отличную игру». Тренер «Арсенала» Артета — о победе над «Эвертоном» в АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Эвертоном» (1:0) в матче 17-го тура английской Премьер-лиги.

«Мы показали отличную игру. Очень сложно играть против команды, которая хорошо организована. Они могут создавать очень хаотичные моменты в своей игре, но я думаю, что мы хорошо справились, забили гол, а во втором тайме думали о том, чтобы забить второй. У нас было три или четыре хороших момента, мы дважды попали в штангу, и, вероятно, преимущество должно было быть больше», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

«Арсенал» с 39 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ.