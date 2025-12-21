«Реал» в большинстве обыграл «Севилью», у Панарина дубль за «Рейнджерс». Главное к утру
Мадридский «Реал» в большинстве победил «Севилью» в матче 17-го тура Ла Лиги, «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл по буллитам «Филадельфию Флайерз» с дублем российского нападающего Артемия Панарина, форвард «Реала» Мадрид Килиан Мбаппе повторил рекорд нападающего Криштиану Роналду в «Королевском клубе» всех времён по голам за календарный год. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Мадридский «Реал» в большинстве победил «Севилью» в матче 17-го тура Ла Лиги.
- «Рейнджерс» обыграли «Филадельфию» по буллитам. Панарин оформил дубль, у Мичкова — пас.
- Килиан Мбаппе повторил рекорд Криштиану Роналду в «Реале» всех времён.
- «Ливерпуль» в большинстве переиграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ, Исак получил травму.
- Гол Тарасенко помог «Миннесоте» обыграть «Эдмонтон», Капризов — без очков.
- «Ювентус» на своём поле обыграл «Рому» в 16-м туре Серии А.
- «Вашингтон» проиграл «Детройту», Овечкин очков не набрал.
- «Арсенал» одолел «Эвертон» и сохранил первое место в турнирной таблице АПЛ.
- Ислам Махачев вошёл в число претендентов в номинации «Лучший сабмишен в UFC в 2025 году».
- «ПСЖ» разгромил «Вандея Фонтене» в 1/32 финала Кубка Франции.
