«Реал» в большинстве обыграл «Севилью», у Панарина дубль за «Рейнджерс». Главное к утру

Мадридский «Реал» в большинстве победил «Севилью» в матче 17-го тура Ла Лиги, «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл по буллитам «Филадельфию Флайерз» с дублем российского нападающего Артемия Панарина, форвард «Реала» Мадрид Килиан Мбаппе повторил рекорд нападающего Криштиану Роналду в «Королевском клубе» всех времён по голам за календарный год. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».