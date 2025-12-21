Скидки
Хайденхайм — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

21 декабря главные новости спорта, футбол, Ла Лига, АПЛ, Серия А, Кубок Франции, хоккей, НХЛ, UFC, Махачев

«Реал» в большинстве обыграл «Севилью», у Панарина дубль за «Рейнджерс». Главное к утру
Комментарии

Мадридский «Реал» в большинстве победил «Севилью» в матче 17-го тура Ла Лиги, «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл по буллитам «Филадельфию Флайерз» с дублем российского нападающего Артемия Панарина, форвард «Реала» Мадрид Килиан Мбаппе повторил рекорд нападающего Криштиану Роналду в «Королевском клубе» всех времён по голам за календарный год. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Мадридский «Реал» в большинстве победил «Севилью» в матче 17-го тура Ла Лиги.
  2. «Рейнджерс» обыграли «Филадельфию» по буллитам. Панарин оформил дубль, у Мичкова — пас.
  3. Килиан Мбаппе повторил рекорд Криштиану Роналду в «Реале» всех времён.
  4. «Ливерпуль» в большинстве переиграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ, Исак получил травму.
  5. Гол Тарасенко помог «Миннесоте» обыграть «Эдмонтон», Капризов — без очков.
  6. «Ювентус» на своём поле обыграл «Рому» в 16-м туре Серии А.
  7. «Вашингтон» проиграл «Детройту», Овечкин очков не набрал.
  8. «Арсенал» одолел «Эвертон» и сохранил первое место в турнирной таблице АПЛ.
  9. Ислам Махачев вошёл в число претендентов в номинации «Лучший сабмишен в UFC в 2025 году».
  10. «ПСЖ» разгромил «Вандея Фонтене» в 1/32 финала Кубка Франции.
