Хайденхайм — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главный тренер «Ромы» Гасперини: я не в восторге от Фергюсона

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высказался об игре нападающего клуба Эвана Фергюсона в матче 16-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 с «Ювентусом» (1:2).

Италия — Серия А . 16-й тур
20 декабря 2025, суббота. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 1
Рома
Рим
1:0 Консейсау – 44'     2:0 Опенда – 70'     2:1 Бальданци – 75'    

«Я не в восторге от Фергюсона — даже во втором тайме, когда он долго выходил на поле, — но дело не в его способностях. У него пока нет нужного настроя, хотя он далеко не единственный, у кого его нет, — то же самое можно сказать о некоторых других новичках», — приводит слова Гасперини официальный сайт клуба.

В текущем сезоне ирландец провёл за «Рому» 17 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт три гола и одну результативную передачу.

Материалы по теме
Тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высказался о поражении от «Ювентуса» в Серии А
