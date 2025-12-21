Скидки
Главная Футбол Новости

«Зенит» хочет получить от «Крузейро» € 15 млн и защитника за переход Жерсона — Globo

Комментарии

«Зенит» и «Крузейро» продолжают вести переговоры относительно возможного перехода полузащитника сине-бело-голубых Жерсона. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, санкт-петербургский клуб хочет получить от бразильской команды € 15 млн за трансфер 28-летнего футболиста, а также защитника Джонатана Жезуса. В свою очередь, «Крузейро» готов заплатить за Жерсона до € 12 млн, при этом по-прежнему обсуждает возможность включения Жезуса в сделку.

Жерсон стал игроком «Зенита» минувшим летом. За этот период полузащитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

