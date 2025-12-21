«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: во сколько начало матча АПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 21 декабря, состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер из Ашингтона. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. Игра не будет показана на территории России, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Астон Вилла» располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ с 33 очками. Отставание от лидирующего «Арсенала» при игре в запасе составляет шесть очков. «Манчестер Юнайтед» с 26 очками в 16 встречах занимает седьмое место в чемпионате.