Мбаппе обратился к болельщикам после матча Ла Лиги, в котором повторил рекорд Роналду

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе записал видеообращение к болельщикам «сливочных» после матча с «Севильей» (2:0) в 17-м туре Ла Лиги, в котором он забил свой 59-й гол за календарный год за команду и повторил рекорд экс-футболиста «Королевского клуба» Криштиану Роналду.
«Привет, мадридисты! С вами Килиан Мбаппе. Я очень рад сегодняшней победе [над «Севильей»]. Огромный привет всем мадридистам! Я также рад, что в свой день рождения повторил рекорд Криштиану. Увидимся 4 января в матче с «Бетисом». Счастливого Рождества и Нового года всем мадридистам! Пока!» — сказал Мбаппе в видео в аккаунте «Реала» на странице в социальной сети X.
Французский нападающий отпраздновал гол в ворота «Севильи» в стиле Роналду.
Болельщик в Казахстане поприветствовал Мбаппе:
