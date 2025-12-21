Скидки
Главная Футбол Новости

Мбаппе обратился к болельщикам после матча Ла Лиги, в котором повторил рекорд Роналду

Мбаппе обратился к болельщикам после матча Ла Лиги, в котором повторил рекорд Роналду
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе записал видеообращение к болельщикам «сливочных» после матча с «Севильей» (2:0) в 17-м туре Ла Лиги, в котором он забил свой 59-й гол за календарный год за команду и повторил рекорд экс-футболиста «Королевского клуба» Криштиану Роналду.

Испания — Примера . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Севилья
Севилья
1:0 Беллингем – 38'     2:0 Мбаппе – 86'    
Удаления: нет / Маркан – 68'

«Привет, мадридисты! С вами Килиан Мбаппе. Я очень рад сегодняшней победе [над «Севильей»]. Огромный привет всем мадридистам! Я также рад, что в свой день рождения повторил рекорд Криштиану. Увидимся 4 января в матче с «Бетисом». Счастливого Рождества и Нового года всем мадридистам! Пока!» — сказал Мбаппе в видео в аккаунте «Реала» на странице в социальной сети X.

Французский нападающий отпраздновал гол в ворота «Севильи» в стиле Роналду.

