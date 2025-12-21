Дьёкереш реализовал 19 пенальти подряд с момента своего дебюта в «Спортинге» в 2023 году

В состоявшемся вчера, 20 декабря, матче 17-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» обыграл «Эвертон» (1:0) благодаря голу, забитому с пенальти нападающим Виктором Дьёкерешем. Таким образом, шведский форвард продолжил свою серию успешно реализованных 11-метровых ударов.

С момента своего дебюта в португальском «Спортинге» в сезоне-2023/2024 Дьёкереш безупречно пробил все 19 пенальти.

Швед, перешедший в «Арсенал» из «Спортинга» в июле 2025 года, уже забил семь голов за новый клуб. На данный момент он является лучшим бомбардиром «канониров» в Премьер-лиге, имея на счету пять голов в текущем сезоне.

Рыночная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет € 70 млн.