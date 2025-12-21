Дьёкереш реализовал 19 пенальти подряд с момента своего дебюта в «Спортинге» в 2023 году
В состоявшемся вчера, 20 декабря, матче 17-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» обыграл «Эвертон» (1:0) благодаря голу, забитому с пенальти нападающим Виктором Дьёкерешем. Таким образом, шведский форвард продолжил свою серию успешно реализованных 11-метровых ударов.
Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Дьёкереш – 27'
С момента своего дебюта в португальском «Спортинге» в сезоне-2023/2024 Дьёкереш безупречно пробил все 19 пенальти.
Швед, перешедший в «Арсенал» из «Спортинга» в июле 2025 года, уже забил семь голов за новый клуб. На данный момент он является лучшим бомбардиром «канониров» в Премьер-лиге, имея на счету пять голов в текущем сезоне.
Рыночная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет € 70 млн.
