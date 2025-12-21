Телевидение «Реала» ответило главе «Барселоны», заявившему, что оно постоянно лжёт

Телевидение мадридского «Реала» отреагировало на слова президента «Барселоны» Жоана Лапорты, ранее заявившего, что ТВ «сливочных» постоянно лжёт и «неустанно отравляет атмосферу».

«Если это отвратительное поведение, то мы продолжим отвратительно себя вести. Будем и дальше так делать, чтобы ничего не было забыто. Это касается не только одного клуба, а всего сообщества испанского футбола и спорта, поскольку подобное влияет на имидж этой страны. Мы будем продолжать отвратительно себя вести», — заявили ведущие телевидения мадридского «Реала».

После 17 матчей Ла Лиги сине-гранатовые набрали 43 очка и занимают первое место. «Сливочные» заработали 42 очка после 18 игр и располагаются на второй строчке.

