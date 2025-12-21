Скидки
Хайденхайм — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Телевидение «Реала» ответило главе «Барселоны», заявившему, что оно постоянно лжёт

Телевидение «Реала» ответило главе «Барселоны», заявившему, что оно постоянно лжёт
Телевидение мадридского «Реала» отреагировало на слова президента «Барселоны» Жоана Лапорты, ранее заявившего, что ТВ «сливочных» постоянно лжёт и «неустанно отравляет атмосферу».

«Если это отвратительное поведение, то мы продолжим отвратительно себя вести. Будем и дальше так делать, чтобы ничего не было забыто. Это касается не только одного клуба, а всего сообщества испанского футбола и спорта, поскольку подобное влияет на имидж этой страны. Мы будем продолжать отвратительно себя вести», — заявили ведущие телевидения мадридского «Реала».

После 17 матчей Ла Лиги сине-гранатовые набрали 43 очка и занимают первое место. «Сливочные» заработали 42 очка после 18 игр и располагаются на второй строчке.

