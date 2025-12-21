«Ньюкасл» является лидером АПЛ по голам в первые пять минут матча за два сезона
Гол нападающего «Ньюкасла» Ника Вольтемаде на четвёртой минуте матча 17-го тура английской Премьер-Лиги с «Челси» (2:2) стал для клуба восьмым, забитым в стартовые пять минут игры за два последних чемпионата Англии. Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). В качестве главного арбитра выступил Эндрю Мэдли из Западного Йоркшира.
Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 15:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 2
Челси
Лондон
1:0 Вольтемаде – 4' 2:0 Вольтемаде – 20' 2:1 Джеймс – 49' 2:2 Педро – 66'
Как сообщает статистический портал Squawka в соцсети X, ни один клуб АПЛ не забил больше голов в первые пять минут матча АПЛ в прошлом и нынешнем сезоне, чем «Ньюкасл».
«Ньюкасл» занимает 11-е место в АПЛ с 23 очками в 17 встречах. «Челси» располагается на четвёртой строчке. В активе «синих» 29 набранных очков.
