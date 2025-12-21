«Ньюкасл» является лидером АПЛ по голам в первые пять минут матча за два сезона

Гол нападающего «Ньюкасла» Ника Вольтемаде на четвёртой минуте матча 17-го тура английской Премьер-Лиги с «Челси» (2:2) стал для клуба восьмым, забитым в стартовые пять минут игры за два последних чемпионата Англии. Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). В качестве главного арбитра выступил Эндрю Мэдли из Западного Йоркшира.

Как сообщает статистический портал Squawka в соцсети X, ни один клуб АПЛ не забил больше голов в первые пять минут матча АПЛ в прошлом и нынешнем сезоне, чем «Ньюкасл».

«Ньюкасл» занимает 11-е место в АПЛ с 23 очками в 17 встречах. «Челси» располагается на четвёртой строчке. В активе «синих» 29 набранных очков.