Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хайденхайм — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл» является лидером АПЛ по голам в первые пять минут матча за два сезона

«Ньюкасл» является лидером АПЛ по голам в первые пять минут матча за два сезона
Комментарии

Гол нападающего «Ньюкасла» Ника Вольтемаде на четвёртой минуте матча 17-го тура английской Премьер-Лиги с «Челси» (2:2) стал для клуба восьмым, забитым в стартовые пять минут игры за два последних чемпионата Англии. Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). В качестве главного арбитра выступил Эндрю Мэдли из Западного Йоркшира.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 15:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 2
Челси
Лондон
1:0 Вольтемаде – 4'     2:0 Вольтемаде – 20'     2:1 Джеймс – 49'     2:2 Педро – 66'    

Как сообщает статистический портал Squawka в соцсети X, ни один клуб АПЛ не забил больше голов в первые пять минут матча АПЛ в прошлом и нынешнем сезоне, чем «Ньюкасл».

«Ньюкасл» занимает 11-е место в АПЛ с 23 очками в 17 встречах. «Челси» располагается на четвёртой строчке. В активе «синих» 29 набранных очков.

Материалы по теме
Невероятный темп Холанда в АПЛ! Обошёл по голам Роналду и идёт за «вечным» рекордом Ширера
Невероятный темп Холанда в АПЛ! Обошёл по голам Роналду и идёт за «вечным» рекордом Ширера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android