«Вильярреал» — «Барселона»: во сколько начало матча Ла Лиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 21 декабря, состоится матч 17-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Вильярреал» и «Барселона». Команды сыграют на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:15 мск. Игра в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе каталонцев 43 очка в 17 матчах. Отрыв от мадридского «Реала», который провёл на одну игру больше и располагается на второй строчке, составляет одно очко. «Вильярреал» занимает третье место в Ла Лиге с 35 очками в 15 встречах.