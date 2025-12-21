Скидки
«Рома» предложила Артёма Довбика «Сандерленду», «Вест Хэму» и «Эвертону» — Николо Скира

«Рома» готовится расстаться с украинским нападающим Артёмом Довбиком в зимнее трансферное окно. Главный тренер Джан Пьеро Гасперини не рассчитывает на игрока, что стало причиной активизации переговоров с английскими клубами. Римляне предложили Довбика таким командам, как «Сандерленд», «Вест Хэм» и «Эвертон». Об этом сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в своём аккаунте в соцсети Х.

В текущем сезоне Довбик провёл 14 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн. «Рома» рассматривает возможность не только полного трансфера, но и аренды с правом выкупа.

