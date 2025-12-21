Аршавин назвал три позиции в «Зените», которые требуют усиления зимой

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин назвал позиции в команде, которые, по его мнению, требуют усиления в зимнее трансферное окно.

— Какие позиции, на ваш взгляд, требуют усиления?

— Центральный нападающий. По идее, нужен ещё опорный — под Барриоса. Ну и «десятка». Правый защитник? Нет, Мантуан справляется, — сказал Аршавин в интервью «Фонтанке».

«Зенит» ушёл на зимнюю паузу в Мир Российской Премьер-Лиге на втором месте в турнирной таблице. В активе сине-бело-голубых 39 набранных очков в 18 матчах. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.