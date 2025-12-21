Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин назвал три позиции в «Зените», которые требуют усиления зимой

Аршавин назвал три позиции в «Зените», которые требуют усиления зимой
Комментарии

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин назвал позиции в команде, которые, по его мнению, требуют усиления в зимнее трансферное окно.

— Какие позиции, на ваш взгляд, требуют усиления?
— Центральный нападающий. По идее, нужен ещё опорный — под Барриоса. Ну и «десятка». Правый защитник? Нет, Мантуан справляется, — сказал Аршавин в интервью «Фонтанке».

«Зенит» ушёл на зимнюю паузу в Мир Российской Премьер-Лиге на втором месте в турнирной таблице. В активе сине-бело-голубых 39 набранных очков в 18 матчах. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.

Материалы по теме
Готовится главный трансфер зимы в РПЛ! Кому выгоднее обмен Дивеева — ЦСКА или «Зениту»?
Опрос
Готовится главный трансфер зимы в РПЛ! Кому выгоднее обмен Дивеева — ЦСКА или «Зениту»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android