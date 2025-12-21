Расписание матчей Кубка африканских наций — 2025 по футболу на 21 декабря

Сегодня, 21 декабря, состоится матч открытия Кубка африканских наций 2025 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матча Кубка Африки на 21 декабря (время московское)
22:00. Марокко — Коморские острова.
В прямом эфире эту игру покажет Okko. Трансляцию встречи также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».
В квартете А с Марокко и Коморскими островами также находятся Мали и Замбия.
Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.
Топ-5 легенд футбола: