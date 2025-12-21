Скидки
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Кубка африканских наций по футболу 2025 на 21 декабря

Расписание матчей Кубка африканских наций — 2025 по футболу на 21 декабря
Комментарии

Сегодня, 21 декабря, состоится матч открытия Кубка африканских наций 2025 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матча Кубка Африки на 21 декабря (время московское)

22:00. Марокко — Коморские острова.

В прямом эфире эту игру покажет Okko. Трансляцию встречи также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

В квартете А с Марокко и Коморскими островами также находятся Мали и Замбия.

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.

Календарь Кубка Африки – 2025
Турнирная таблица Кубка Африки – 2025
Топ-5 легенд футбола:

