«ПСЖ» лидирует в топ-5 лиг по количеству матчей с четырьмя и более голами

Французский клуб «ПСЖ» после победы над «Вандеей Фонтене» со счётом 4:0 в 1/32 финала Кубка Франции достиг отметки в 22 матча, в которых забил не менее четырёх голов в 2025 году во всех соревнованиях. Об этом сообщает аналитический портал Opta.
«ПСЖ» занимает первое место среди клубов пяти ведущих европейских лиг по этому показателю. На втором месте находится «Барселона» с 19 матчами, следом идёт мюнхенская «Бавария» (16). «Манчестер Сити» забил четыре и более гола в 11 встречах, а «Марсель» и мадридский «Атлетико» завершили данный список с 10 матчами.
После 16 туров французской Лиги 1 «ПСЖ» находится на второй строчке турнирной таблицы с 36 очками. Отставание от лидирующего «Ланса» составляет одно очко. В турнирной таблице Лиги чемпионов УЕФА «ПСЖ» расположился на третьей строчке с 13 очками.
- 21 декабря 2025
