Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» лидирует в топ-5 лиг по количеству матчей с четырьмя и более голами

«ПСЖ» лидирует в топ-5 лиг по количеству матчей с четырьмя и более голами
Комментарии

Французский клуб «ПСЖ» после победы над «Вандеей Фонтене» со счётом 4:0 в 1/32 финала Кубка Франции достиг отметки в 22 матча, в которых забил не менее четырёх голов в 2025 году во всех соревнованиях. Об этом сообщает аналитический портал Opta.

Кубок Франции . 1/32 финала
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Вандея Фонтене
Фонтене-ле-Конт
Окончен
0 : 4
ПСЖ
Париж
0:1 Дуэ – 25'     0:2 Дембеле – 34'     0:3 Рамуш – 53'     0:4 Рамуш – 58'    

«ПСЖ» занимает первое место среди клубов пяти ведущих европейских лиг по этому показателю. На втором месте находится «Барселона» с 19 матчами, следом идёт мюнхенская «Бавария» (16). «Манчестер Сити» забил четыре и более гола в 11 встречах, а «Марсель» и мадридский «Атлетико» завершили данный список с 10 матчами.

После 16 туров французской Лиги 1 «ПСЖ» находится на второй строчке турнирной таблицы с 36 очками. Отставание от лидирующего «Ланса» составляет одно очко. В турнирной таблице Лиги чемпионов УЕФА «ПСЖ» расположился на третьей строчке с 13 очками.

Материалы по теме
«ПСЖ» разгромил «Вандея Фонтене» в 1/32 финала Кубка Франции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android