Главная Футбол Новости

Аршавин рассказал, как на его работе в «Зените» отразилось сокращение бюджета клуба

Комментарии

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, на какие процессы повлияло сокращение бюджета клуба. Ранее о снижении финансирования команды сообщали СМИ.

— Много говорят и пишут о сокращении бюджета: что у «Зенита» стало меньше денег. Вы это чувствуете?
— В принципе, да, почувствовали. Пришлось кое-что сократить. Например, поездки на турниры.

— Но при этом «Зенит» продолжает тратить большие деньги на легионеров. Нет ли здесь перекоса — условно, отказаться от одного трансфера, но не резать расходы на Академию?
— Это решает руководство. Как это будет дальше — посмотрим, — сказал Аршавин в интервью «Фонтанке».

«Зенит» ушёл на зимнюю паузу в Мир Российской Премьер-Лиге на втором месте в турнирной таблице. В активе сине-бело-голубых 39 набранных очков в 18 матчах. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.

