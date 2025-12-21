«Зенит» отказался от идеи с продажей Нино зимой — Globo

«Зенит» изменил позицию в отношении возможной продажи центрального защитника Нино. Санкт-петербургский клуб не намерен рассматривать предложения по 28-летнему футболисту в грядущее трансферное окно. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, наиболее неприятной эта ситуация является для «Флуминенсе», заинтересованного в Нино, поскольку ранее футболист выразил готовность вернуться в клуб из Рио-де-Жанейро. Подчёркивается, что «Палмейрас» и «Коринтианс» также сделали запрос по защитнику, но им было сообщено, что игрок не продаётся.

Нино перешёл в санкт-петербургский клуб из «Флуминенсе» зимой 2024 года. За этот период защитник принял участие в 68 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: