Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» отказался от идеи с продажей Нино зимой — Globo

«Зенит» отказался от идеи с продажей Нино зимой — Globo
Комментарии

«Зенит» изменил позицию в отношении возможной продажи центрального защитника Нино. Санкт-петербургский клуб не намерен рассматривать предложения по 28-летнему футболисту в грядущее трансферное окно. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, наиболее неприятной эта ситуация является для «Флуминенсе», заинтересованного в Нино, поскольку ранее футболист выразил готовность вернуться в клуб из Рио-де-Жанейро. Подчёркивается, что «Палмейрас» и «Коринтианс» также сделали запрос по защитнику, но им было сообщено, что игрок не продаётся.

Нино перешёл в санкт-петербургский клуб из «Флуминенсе» зимой 2024 года. За этот период защитник принял участие в 68 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Материалы по теме
Президент «Флуминенсе»: Нино хочет перейти в наш клуб, но «Зенит» нам не отвечает

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android